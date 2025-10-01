UPSIDA News: औद्योगिक पार्कों के लिए 1,742 एकड़ का भूमि बैंक जल्द होगा तैयार

UPSIDA News मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीसीडा सभी जिलों में जिलाधिकारियों की मदद से कम से कम 50 एकड़ का भूमि बैंक तैयार कर रहा है। इसके लिए यूपीसीडा ने सभी जिलाधिकारियों से उनके जिलों में उपलब्ध भूमि की जानकारी मांगी है।यूपीसीडा की कोशिश है कि इसी वर्ष भूमि अधिग्रहण से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) लखीमपुर, चित्रकूट, गाजियाबाद, हरदोई व बाराबंकी में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए जल्द ही 1,742 एकड़ का भूमि बैंक तैयार कर लेगा। इसमें हरदोई में स्थित संडीला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 750 एकड़ भूमि भी शामिल है। यूपीसीडा की कोशिश है कि इसी वर्ष भूमि अधिग्रहण से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

वर्तमान में यूपीसीडा के पास 1546.61 एकड़ का भूमि बैंक विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। इस भूमि बैंक पर 1,426 औद्योगिक भूखंडों को विकसित किया गया है। इनमें से 720 भूखडों का आवंटन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 706 भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी पोर्टल के जरिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीसीडा सभी जिलों में जिलाधिकारियों की मदद से कम से कम 50 एकड़ का भूमि बैंक तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से उनके जिलों में उपलब्ध भूमि की जानकारी यूपीसीडा ने मांगी है। औद्योगिक विकास विभाग स्वयं इस योजना की माहवार समीक्षा कर रहा है।

यूपीसीडा ने हाल ही में बांदा, प्रयागराज व बलिया में यूपी स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड और बाराबंकी की स्पिनिंग मिल की 322 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त किया है। इन चारों जिलों में स्थिति कताई मिलें लंबे समय से बंद चल रही थीं।

अब इनके स्थान पर औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बाराबंकी के सनौली व कन्धईपुर में 207 एकड़, हरदोई के रैसों, जमसारा, बघुआमऊ, समौधा व संडीला में 750 एकड़, गाजियाबाद के मोदीनगर में 333 एकड़, चित्रकूट के कलचिहा 252 एकड़ व लखीमपुर में 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।