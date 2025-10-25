यूपीपीएससी का बड़ा फैसला: 450 विशेषज्ञ बाहर, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चयन प्रक्रिया से जुड़े गोपनीय कार्यों की गुणवत्ता पर जोर है। आयोग ने पिछले चार वर्षों में गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाले लगभग 450 विशेषज्ञों को हमेशा के लिए अपने कार्यों से बाहर कर दिया है।

आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने बताया कि आयोग नियमित रूप से विशेषज्ञों के कार्यों की समीक्षा करता है। जिन विशेषज्ञों ने सत्यनिष्ठा, गुणधर्मिता, सार्वजनिक आचार-विचार और आयोग द्वारा तय मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया, उन्हें सूची से बाहर किया गया।

इसी क्रम में चार वर्ष में 450 विशेषज्ञों को गोपनीय कार्यों से विरत किया गया है। आयोग ने विशेषज्ञों के कार्यों की निरंतर समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की है। आयोग चयन प्रक्रिया के गोपनीय कार्यों में जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रहा है।