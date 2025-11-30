UP: बिजली बिल के बकायेदारों को राहत देने की योजना, ब्याजमाफी के साथ ही कुल धनराशि में मिलेगी छूट
UPPCL Scheme for Consumers: यह अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है। जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याजमाफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में एक दिसंबर सोमवार से बिजली बिल के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया धनराशि पर ब्याजमाफी के साथ ही कुल धनराशि में छूट दिए जाने का प्रविधान भी किया गया है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में योजना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, नियमित मानिटरिंग और निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है। जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याजमाफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के छोटे दुकानदार उपभोक्ता इस योजना का लाभ पाएंगे। योजना के तहत आसान किस्तों में बकाए का भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान दी जाएगी। सोमवार एक दिसंबर से शुरू हो रही यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।