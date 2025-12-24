Language
    UPPCL: लखनऊ की वर्टिकल बिजली व्यवस्था में बदली जिम्मेदारी, बदले सरकारी नंबर

    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    Vertical System Of UPPCL:  एक अभियंता को अभी तक फोन करने के बाद बिजली का बिल, नया कनेक्शन, पुराने कनेक्शन का विच्छेदन, मीटर से जुड़ी समस्या व अन्य बिज ...और पढ़ें

    राजधानी की वर्टिकल बिजली व्यवस्था

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी की वर्टिकल बिजली व्यवस्था में अधिकारियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से बदल गई है। अब जिम्मेदारों के मोबाइल नंबर और कार्यप्रणाली भी बदल गई है।

    कुल मिलाकर एक अभियंता को अभी तक फोन करने के बाद बिजली का बिल, नया कनेक्शन, पुराने कनेक्शन का विच्छेदन, मीटर से जुड़ी समस्या व अन्य बिजली से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाता था। अब यह पूरी तरह से बंद हो गया है।

    उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1912 पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर उपभोक्ता की समस्या हल नहीं होती है तो संबंधित अभियंताओं से संपर्क कर सकता है। इसके लिए भी पहले से टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए। उसी का संदर्भ देते हुए ही शिकायतों को संज्ञान में लिया जाएगा।

    मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने लखनऊ में लागू हुई नई वर्टिकल बिजली व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए वर्टिकल बिजली व्यवस्था में लगाए गए अभियंताओं के सरकारी मोबाइल नंबर की सूची जारी की है।

    राजधानी की बिजली व्यवस्था को चार भागों में विभाजित किया गया है। जो पहले से ही थी। इसमें गोमती नगर जोन, जानकीपुरम जोन, अमौसी जोन और लखनऊ मध्य जोन शामिल है। इन सभी जोन में पूर्व की तरह ही मुख्य अभियंता सर्वेसर्वा है। इस व्यवस्था में सर्किल, डिवीजन, एसडीओ कार्यालय को विलुप्त करके जोन वार केंद्रीकृत व्यवस्था जारी की गई है, अब उपभोक्ता किसी भी समस्या के लिए केवल 1912 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करेंगे या अपने निकटवर्ती उपकेंद्र जो हेल्प डेस्क के रूप में जाकर संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं।

    नई व्यवस्था में संबंधित जोनवार अधिकारियों के नंबर

    गोमतीनगर जोन : (इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया, गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, चिनहट, कमता, अयोध्या रोड, गोल्फ सिटी अंसल)

    मुख्य अभियंता (गोमतीनगर क्षेत्र) : 8004912190, अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) : 9453004726, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) : 9044854491, अधिशासी अभियंता, 33 केवी गोमतीनगर : 8005493532, अधिशासी अभियंता, 11 केवी गोमतीनगर : 9415901361, अधिशासी अभियंता, 11 केवी इंदिरा नगर : 8005489479, अधिशासी अभियंता (मीटर) : 9044854492, अधिशासी अभियंता (बिलिंग) : 9415901126, अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) : 9415901353, अधिशासी अभियंता (हेल्प डेस्क) : 9415901420।

    लखनऊ सेंट्रल जोन यानी मध्य जोन : (राजभवन, हुसैनगंज, हजरत गंज, केसर बाग रेजिडेंसी, चौक, अमीनाबाद, चारबाग, आलम बाग, अप्टॉन, ठाकुर गंज, हरदोई रोड, गऊघाट)
    मुख्य अभियंता (लखनऊ सेंट्रल यानी मध्य जोन, पुराना लखनऊ) : 9450099907, अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) : 9415901295, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) : 9415901393
    अधिशासी अभियंता, 33 केवी लखनऊ सेंट्रल : 9415901306, अधिशासी अभियंता 11 केवी राजभवन : 9415901857, अधिशासी अभियंता 11 केवी चौक : 9415901316
    अधिशासी अभियंता (फाल्ट) : 9415901108, अधिशासी अभियंता (मीटर) : 9415901326, अधिशासी अभियंता (बिलिंग) : 9415901401, अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) : 9415005797, अधिशासी अभियंता (विद्युत चेकिंग, हेल्प डेस्क) : 9453007413

    अमौसी जोन यानी ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा (कानपुर रोड, आशियाना, वृंदावन, अवध बिहार, रश्मि खंड, मोहनलाल गंज, सरोजनी नगर, मोहान, दुबग्गा, अमौसी, नौबस्ता, ऐशबाग, आलमबाग)
    मुख्य अभियंता (अमौसी) : 9415901415, अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) : 9415803094, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) : 8004922008, अधिशासी अभियंता 33केवी, वृंदावन : 8005394721, अधिशासी अभियंता 33 केवी, इंद्रलोक : 8005493760, अधिशासी अभियंता 11 केवी न्यू आलमबाग : 9453007416, अधिशासी अभियंता 11 केवी काकोरी : 9415301114, अधिशासी अभियंता 11 केवी नादरगंज : 8005493531, अधिशासी अभियंता (मीटर) : 9415901394, अधिशासी अभियंता (बिलिंग) : 9415901422, अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) : 9415901414, अधिशासी अभियंता (विद्युत चेकिंग) : 8005494576, अधिशासी अभियंता (हेल्प डेस्क) : 8005488412

    जानकीपुरम जोन : (महानगर, निराला नगर, अलीगंज, डालीगंज, सीतापुर रोड, बीकेटी, जानकीपुरम, विकास नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, लखनऊ यूनिवर्सिटी एरिया)

    मुख्य अभियंता (जानकीपुरम) : 9415901286, अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) : 8004910763, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) : 9453004527, अधिशासी अभियंता, 33 केवी जानकीपुरम : 9453004714, अधिशासी अभियंता 11 केवी जानकीपुरम : 9415901297, अधिशासी अभियंता 11 केवी महानगर : 9453007418, अधिशासी अभियंता (मीटर) : 9415901839, अधिशासी अभियंता (बिलिंग : 9415901369, अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) : 9415901340, अधिशासी अभियंता (विद्युत चेकिंग) : 9415901128, अधिशासी अभियंता (हेल्प डेस्क) : 8004007145

    नोट : यह समस्त जानकारी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जनसंपर्क कार्यालय से उपलब्ध करवाई गई है।