    उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में शिकायत का विभाग अब पेपरलेस, कार्यों में कागजी लिखी-पढ़ी खत्म

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:16 PM (IST)

    UPPCL Complait Cell: कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1912 पर फोन कर उपभोक्ता अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। सिर्फ नए कनेक्शन, नाम परिवर्तन और परमानेंट डिस्कनेक्शन(पीडी) के मामले में ही मौजूदा व्यवस्था रहेगी।

    Hero Image

    कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1912 पर सभी समस्याओं का समाधान 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली की शिकायत संबंधी कार्यों में कागजी लिखा-पढ़ी खत्म कर पेपरलेस व्यवस्था लागू की है। कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1912 पर फोन कर उपभोक्ता अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। सिर्फ नए कनेक्शन, नाम परिवर्तन और परमानेंट डिस्कनेक्शन(पीडी) के मामले में ही मौजूदा व्यवस्था रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल शनिवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी से आएं। स्थानांतरित अधिकारी तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालें। विभागीय कार्य कहीं से भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंताओं का मूल्यांकन एक दिसंबर से शुरू हो रहे बिजली बिल राहत योजना की प्रगति के आधार पर होगी। अध्यक्ष ने कहा कि अच्छे अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण स्थलों पर तैनाती देते हुए जिलों का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने लखनऊ सहित रिस्ट्रक्चरिंग वाले जिलों में सफलतापूर्वक वर्टिकल व्यवस्था लागू किए जाने के लिए सभी को बधाई दी।

    डा. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि नई व्यवस्था में पहले-पहल तमाम दिक्कतें आती हैं। कुछ व्यक्तिगत हित भी प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद यह व्यवस्था सफल रही है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित दिक्कतें ही न हों। इसमें प्रबंध निदेशक प्रभावी भूमिका निभाएं।

    दो एसई व एक एक्सईएन को प्रतिकूल प्रविष्टि

    अध्यक्ष ने बगैर तैयारी के बैठक में आने और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता बढ़ने पर दो अधीक्षण अभियंता तथा एक अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए हैं। अधिशासी अभियंता (झींझक) और अधीक्षण अभियंता हापुड़ को मांगी गई जानकारी नहीं दे पाने व बगैर तैयारी के बैठक में आने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का आदेश दिया गया।

    अधीक्षण अभियंता तकनीकी (कानपुर) को ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता बढ़ने पर प्रतिकूल प्रविष्ष्टि दिए जाने का आदेश दिया। अध्यक्ष ने कहा कि ट्रांसफार्मर के खराब होने पर अंकुश लगाएं। जहां कही भी इसमें वृद्धि होगी या सुधार नहीं होगा वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।