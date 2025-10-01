UPPCL: उत्तर प्रदेश के लोगों को आज और कल दशहरा पर बिजली कटौती से राहत, मिलती रहेगी निर्बाध बिजली

Uninterrupted Power Supply in UP डिस्काम के प्रबंध निदेशकों मुख्य अभियंताओं सहित अधिकारियों को निर्देश कि दो अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सावधानी बरतते हुए कटौती मुक्त निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। डिस्काम के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक में मंगलवार को अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों पर किसी तरह का शटडाउन न लिया जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः त्योहारों (महानवमी और विजयदशमी) के अवसर पर प्रदेशवासियों को बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों, मुख्य अभियंताओं सहित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दो अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सावधानी बरतते हुए कटौती मुक्त निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। डिस्काम के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक में मंगलवार को अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों पर किसी तरह का शटडाउन न लिया जाए।

डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि अपरिहार्य स्थितियों में भी न्यूनतम समय में बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। नये कनेक्शन देने में देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण के अधिकारी-कर्मचारी फोन जरूर उठाएं। उपभोक्ताओं की 1912 पर आने वाली शिकायतों एवं सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निस्तारित करें। डॉ. गोयल ने बिजली चोरी रोकने व विद्युत राजस्व वसूली बढ़ाने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी अधीक्षण अभियंता अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे करें। अधिशासी अभियंता प्रतिदिन राजस्व वसूली सहित अन्य कार्यों की समीक्षा करे। जहां भी आईडीएफ एवं नेवर पेड उपभोक्ता ज्यादा हैं वहां के अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही करने के लिए नोटिस दें। डॉ. गोयल ने कहा कि प्रत्येक डिस्काम में अच्छा काम करने वाले 10 अधिशासी व 20 सहायक अभियन्ताओं को पुरस्कृत किया जाए। सीतापुर के मुख्य अभियन्ता के सीतापुर के बजाय सिधौली में कार्यालय बनाने पर नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष ने तत्काल कार्यालय सीतापुर शिफ्ट करने के निर्देश देते हुए हिदायत दी कि तैनाती स्थल पर ही आफिस बनाएं।

बड़ी तैयारी में पावर कारपोरेशन प्रबंधन, शिकायत प्रणाली की जाएगी अपग्रेड दशहरा के बाद बड़े पर्व दीपावली को लेकर भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड बड़ी तैयारी कर रहा है। पावर कारपोरेशन लिमिटेड प्रबंधन अपनी उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को अपग्रेड करने जा रहा है। जिसमें करीब दो घंटे का समय लगेगा। अपग्रेडशन के कारण चार अक्टूबर को दो घंटे तक यानी रात दो बजे से चार बजे तक शिकायत की चार सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।