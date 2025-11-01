Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPCL चेयरमैन ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर को किया सस्पेंड, इन 3 कारणों से लिया गया एक्शन

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर हरिश्चंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया है। हरिश्चंद्र वर्मा को संविदा कर्मियों की नियुक्ति में लापरवाही, अफसर के आदेशों की अवहेलना और सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है। निलंबन के दौरान वह पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से संबद्ध रहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर हरिश्चंद्र वर्मा को सस्पेंड कर दिया है।

    मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर हरिश्चंद्र वर्मा को संविदा कर्मियों की नियुक्ति में लापरवाही, अफसर के आदेशों की अवहेलना और सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के दौरान हरिश्चंद्र वर्मा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से संबद्ध रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें