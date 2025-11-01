UPPCL चेयरमैन ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर को किया सस्पेंड, इन 3 कारणों से लिया गया एक्शन
यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर हरिश्चंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया है। हरिश्चंद्र वर्मा को संविदा कर्मियों की नियुक्ति में लापरवाही, अफसर के आदेशों की अवहेलना और सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है। निलंबन के दौरान वह पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से संबद्ध रहेंगे।
