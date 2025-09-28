UP Power Corporation Limited: अध्यक्ष का निर्देश, त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति को लेकर सतर्क रहें अधिकारी

UPPCL Chairman Dr.Aashish Kumar Goel उपभोक्ता विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नंबर 1912 पर फोन करते हैं। उपभोक्ताओं के फोन काल तुरंत रिसीव करें। सभी प्रबंध निदेशक अपने डिस्काम में 1912 की नियमित समीक्षा करें। कहीं भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो तो उसकी पूरी सूचना काल सेंटर नंबर 1912 पर तुरंत दी जाए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: त्योहारों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति को कानून-व्यवस्था को मजबूत और दुरुस्त रखने का बड़ा माध्यम माना जाता है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया था।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने नवरात्र, दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति को लेकर सतर्त रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को तैनाती स्थल पर ही रहने के साथ ही फोन उठाने की हिदायत दी। निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रों में तय शिड्यूल के मुताबिक बिजली की आपूर्ति की जाए। उपभोक्ताओं की शिकायतों को तत्काल दूर किया जाए। स्थानीय दोष (फाल्ट) न्यूनतम समय में ठीक की जाए। संचार माध्यमों से इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को भी दी जाए।

निश्चित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए कारपोरेशन अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान शनिवार को कहा कि नवरात्र का पर्व चल रहा है आगे दशहरा व दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। सभी क्षेत्रों को निश्चित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उमस बढ़ गई है इसलिए विशेष सजगता बरतने की जरूरत है। टोल फ्री काल सेंटर नंबर 1912 पर आने वाली शिकायतों व सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। डा. गोयल ने कहा कि बिजली आपूर्ति के अनुसार बिल की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

