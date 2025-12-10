Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPCL: बिजली विभाग के 5 मुख्य अभियंताओं को चेतावनी, मिर्जापुर के चीफ इंजीन‍ियर का ट्रांसफर और एई सस्‍पेंड

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:51 PM (IST)

    पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बुधवार को विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई अधिकारियों पर नाराजगी जताई। खराब परफ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बुधवार को विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई अधिकारियों पर नाराजगी जताई। खराब परफार्मेंस पर कानपुर, बांदा, सीतापुर, गोरखपुर तथा झांसी के मुख्य अभियंता को चेतावनी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर के मुख्य अभियंता मनोज को स्थानांतरित करने जबकि सहायक अभियंता आशुतोष कुमार को निलंबित करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कासगंज के सहायक अभियंता सुशील कुमार को एडवर्स इंट्री देने के निर्देश भी दिए।

    समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना में नेवर पेड और चोरी के प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन की प्रगति धीमी है। बिजली बिल राहत योजना में जिन अधिकारियों के क्षेत्रों में अच्छा कार्य नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों से कहा कि एक-एक बकाएदार से संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताएं और बकाया धनराशि जमा कराएं।
    उन्होने कहा कि अधिकारी जिला प्रशासन के साथ ही सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं। मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पम्फलेट, समाचार पत्र, व्हाट्सएप मैसेज, कालर ट्यून के साथ ही अन्य इंटरनेट व प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

    उन्होंने कहा कि योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट दी जा रही है। जल्द पंजीकरण कराने तथा बकाया जमा करने पर अधिक छूट का लाभ मिलेगा। बिजली चोरी के मामलों में भी राहत और मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। योजना के तहत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है।

    अध्यक्ष ने बताया है कि बिजली बिल राहत योजना के तहत अब तक नेवर पेड और लांग अनपेड वाले 3,62,854 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। जिससे 282.91 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। बिजली चोरी के मामलों में फंसे 4911 उपभोक्ताओं ने भी योजना में पंजीकरण कराया है।

    इस योजना में कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अच्छा परिणाम देने वाले कार्मिकों और कलेक्शन एजेंसियों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। समस्त डिस्काम में निर्धारित मानक से अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियंताओं, 20 उप खंड अधिकारियों तथा 30 अवर अभियंताओं को प्रशस्ति-पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।