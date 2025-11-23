UP: ट्रेन का लंबा सफर हो गया जीवंत, युवाओं की टाेली ने बांधा समा ताे साेशल मीडिया पर वीडियाे वायरल

जागरण संवाददाता, लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद की 26 से 28 घंटे की ट्रेन की यात्रा काे लेकर यात्रा काे लेकर आमताैर पर लाेगाें की राय लंबी और बाेरिंग यात्रा की हाेती है, लेकिन एक वायरल वीडियाे काे देखने के बाद उनकाे अपनी राय बदलनी ही पड़ेगी।

लखनऊ से अहमदाबाद की ट्रेन की यात्रा में युवाओं ने शानदार गीत और संगीत के कार्यक्रम ने काेच काे मिनी कॉन्सर्ट में बदल दिया। उनके इस कदम से पैसेंजर ताे खुश हो ही गए, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

इंडियन म्यूजिक बैंड स्टोन कीज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन का एक कोच अचानक एक मिनी-कॉन्सर्ट में बदल जाता है। यह अनोखा पल अहमदाबाद से लखनऊ की यात्रा के दौरान सामने आया, जब बैंड ने सफर के बीच अपने इंस्ट्रूमेंट निकाले और लाइव गाना शुरू कर दिया।

लखनऊ से अहमदाबाद जा रही ट्रेन की वायरल वीडियाे क्लिप में कई पैसेंजर लाइव जैम सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फाेन निकालते हुए दिखे। यात्रियों के के लिए साधारण माना जाने वाला रेल का सफर अचानक मिनी कॉन्सर्ट में बदल गया। इस वीडियाे काे इंडियन बैंड स्टोन कीज ने शेयर किया और दिखाया कि कैसे अहमदाबाद से लखनऊ की उनकी यात्रा के दौरान एक ट्रेन का डिब्बा एक लाइवली कॉन्सर्ट में बदल गया।