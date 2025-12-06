Language
    शिया वक्फ संपत्तियों को आज रात तक करें अपलोड, फिर बंद कर दिया जाएगा पोर्टल

    By Amit Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:34 AM (IST)

    शिया वक्फ बोर्ड में पंजीकृत संपत्तियों का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। यूपी शिया मरकजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैद ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिया वक्फ बोर्ड में पंजीकृत संपत्तियों का विवरण उम्मीद केंद्रीय पोर्टल पर छह दिसंबर तक अपलोड किया जा सकेगा। रात 11.59 बजे पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। यूपी शिया मरकजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का समय छह दिसंबर ही तय किया है। उन्होंने इस संबंध में किसी भी अफवाह में न आने की अपील की है।

