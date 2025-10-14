UPLC की नई वेबसाइट लांच, आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPLC) ने राज्य के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट शुरू की है। यह वेबसाइट निवेशकों और उद्यमियों को जानकारी प्रदान करेगी और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को समर्थन देगी। इसका उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना है और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भी जुटा है। मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) की नई वेबसाइट लांच करते हुए कहा कि प्रदेश को तकनीकी और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है।
नई वेबसाइट पर विभाग से जुड़ी नीतियों, योजनाओं, प्रमुख परियोजनाओं, निवेश अवसरों, विकास साझेदारों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गई है।
वेबसाइट (https://uplc.up.gov.in) पर निवेशक यह भी जान सकेंगे कि प्रदेश में निवेश क्यों लाभकारी है और विभाग से संबंधित नोटिस व जरूरी सूचना भी यहां देखी जा सकती हैं। बैठक में डेलाइट कंपनी ने निवेश संवर्धन, औद्योगिक विकास, नई तकनीकों के प्रयोग और रोजगार सृजन पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।
इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन तकनीक और एआर-वीआर (वास्तविक-वर्चुअल) जैसी उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई, ताकि प्रदेश को देश का अग्रणी तकनीकी राज्य बनाया जा सके। प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने बैठक में आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के योगदान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने डेलाइट कंपनी को निर्देश दिए कि निवेश संवर्धन के लिए प्रभावी रोडमैप तैयार कर उसे तेजी से लागू किया जाए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि डेटा सेंटर नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं को और रफ्तार दी जाएगी, ताकि प्रदेश का आईटी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे।
