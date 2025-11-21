Language
    अब आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में अपना नाम ठीक करा सकेंगे किसान, राजस्व परिषद की तैयारी तेज 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:50 AM (IST)

    राजस्व परिषद किसानों को उनके आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में नाम संशोधित करने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। खतौनी और आधार में नाम अलग होने के कारण कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब खतौनी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि यह समस्या दूर हो सके।    

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। किसानों को जल्द ही आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में अपना नाम संशोधित करने की सुविधा मिलेगी। किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी राजस्व परिषद ने शुरू कर दी है।

    खतौनी और आधार कार्ड में एक समान नाम न होने की वजह से कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व परिषद खतौनी को आधार से लिंक करने की योजना पर काम कर रहा है। इस काम में सबसे बड़ी समस्या यह सामने आ रही है कि कई किसानों की खतौनी और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग दर्ज हैं।

    नातीजतन राजस्व परिषद किसानों को आधार के अनुसार खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए किसानों को राजस्व अधिकारियों की स्वीकृति लेनी होगी।