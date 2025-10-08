UP News: यूपीसीडा के प्रबंधक को मंत्री नन्दी ने किया बर्खास्त, अनियमितता के आरोप में हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के प्रबंधक हेमेंद्र प्रताप सिंह को नियमों के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने यह कार्रवाई की। हेमेंद्र प्रताप सिंह के स्थानांतरण के बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने और एसीईओ की जांच में दोषी पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

शासन ने हेमेंद्र का तबादला 27 नवंबर 2020 को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से यूपीसीडा में किया था। पहली दिसंबर को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें तत्काल यूपीसीडा में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन वे 18 अप्रैल 2022 तक अनुपस्थित रहे।

नतीजतन मंत्री ने अनुपस्थित रहने और चिकित्सा अवकाश के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन न करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि आरोपों के संबंध में एसीईओ द्वारा जांच के बाद संबंधित प्रबंधक को उच्चादेशों की अवहेलना का भी दोषी पाया गया है।

औषधि निरीक्षकों के 32 पद खाली, अभियान प्रभावित प्रदेश में औषधि निरीक्षकों (ड्रग इंस्पेक्टर) की कमी से कफ सिरप के नमूने लेने का का अभियान प्रभावित हो रहा है। 109 स्वीकृत पदों में से 32 दो वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े हैं। इन पर नई भर्ती नहीं हुई है।

इसके चलते लखनऊ में एक औषधि निरीक्षक की तैनाती है। इसके अलावा मुरादाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, फर्रुखाबाद, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, कासगंज सहित कई जिलों में औषधि निरीक्षक ही नहीं हैं। पड़ोस के जिलों के अधिकारियों को इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिससे उन्हें दो-दो जगह कार्य करना पड़ रहा है। एक निरीक्षक के अनुसार पद रिक्त होने से कई जिलों में नमूने लेने का कार्य प्रभावित हो रहा है। जब भी कोई बड़ा अभियान चलाया जाता है तो दिक्कतें आती हैं।