    UPSIDA: मैनपुरी से अमेठी तक... यूपीसीडा ने की 50 प्लॉटों की नीलामी, क्या है यूपी सरकार का प्लान?

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 भूखंडों की नीलामी की है। इनमें औद्योगिक इकाइयों, हाउसिंग परियोजनाओं और होटल निर्माण के लिए भूखंड शामिल हैं। यह भूखंड मैनपुरी, हापुड़, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, जालौन, अमेठी सहित 12 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। नीलामी में छह महिला निवेशकों ने भी भाग लिया। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ।  उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 भूखंडों की नीलामी की है। इनमें 46 भूखंड औद्योगिक इकाइयों को, तीन भूखंड हाउसिंग परियोजनाओं और एक भूखंड की नीलामी होटल निर्माण के लिए की गई है।

    यह भूखंड मैनपुरी के भोगांव, हापुड़ के एमजी रोड, मुजफ्फरनगर में स्थित बेगराजपुर, उन्नाव में स्थित ट्रांस गंगा सिटी, जालौन के उरई, अमेठी के उतेलवा सहित 12 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। नीलामी में छह महिला निवेशकों ने भी भाग लिया। इस बारे में यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।