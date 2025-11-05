UPSIDA: मैनपुरी से अमेठी तक... यूपीसीडा ने की 50 प्लॉटों की नीलामी, क्या है यूपी सरकार का प्लान?

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 भूखंडों की नीलामी की है। इनमें औद्योगिक इकाइयों, हाउसिंग परियोजनाओं और होटल निर्माण के लिए भूखंड शामिल हैं। यह भूखंड मैनपुरी, हापुड़, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, जालौन, अमेठी सहित 12 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। नीलामी में छह महिला निवेशकों ने भी भाग लिया। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।