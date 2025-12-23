UP-112 ने देश की पहली एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस को किया सर्कुलेट, उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय आपातकालीन फीडबैक को मिली नई ऊंचाई

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर सिस्टम (UP-112 / ITECCS) ने एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस (ELS) को सफलतापूर्वक परिचालन में ला दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस उन्नत आपातकालीन लोकेशन तकनीक को अपनी आपात प्रतिक्रिया प्रणाली में लागू किया है।

    यह पहल सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन एवं दूरदर्शी दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित शासन और संस्थागत सुधारों के माध्यम से कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों को विश्वस्तरीय आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। UP-112 की नागरिक-केंद्रित, विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपात प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

    आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रौद्योगिकी-आधारित विकास

    निर्भया कांड के बाद भारत में केंद्रीकृत, राज्य-स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की परिकल्पना की गई, जिसने तेज़, समन्वित और तकनीक-सक्षम आपात सहायता की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी राष्ट्रीय दृष्टि के अंतर्गत UP-112 की स्थापना की गई, जिसने तब से राज्यभर में एकीकृत आपात सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस (ELS)

    Google द्वारा विकसित एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस (ELS), आपात कॉल या SMS के समय GPS, वाई-फाई, सेलुलर सिग्नल तथा डिवाइस सेंसर की सहायता से अत्यंत सटीक लोकेशन की गणना करती है। यह लोकेशन जानकारी केवल सत्यापित आपात घटनाओं के दौरान ही सुरक्षित रूप से आपात सेवाओं को प्रेषित की जाती है, साथ ही उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए सशक्त प्रावधान सुनिश्चित किए जाते हैं।

    एंड्रॉइड ELS को UP-112 की आपात प्रतिक्रिया प्रणाली में पूर्ण रूप से एकीकृत किया गया है, जिससे कॉल-टेकर्स और डिस्पैच टीमें कॉलर की सटीक और स्वचालित लोकेशन जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यूपी 112 के दूसरे चरण की प्रगति में, ELS एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे यूपी 112 में सिस्‍टम इन्‍टीग्रेटर BEL(Bharat Electronics Limited), PertSol (Pert Telecom Solutions Pvt Ltd) और गूगल (Google) के संयुक्त प्रयासों के साथ, और कई बार परीक्षण करने के उपरांत, उत्तर प्रदेश को भारत का पहला ऐसा राज्य बना दिया है जहां हर एक 100% एंड्रॉइड डिवाइस, ELS से लैस है। प्रथम चरण में लोकेशन सम्‍बंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए ELS तकनीक अत्यंत सटीक लोकेशन उपलब्‍ध कराती है, जिससे यूपी-112 कम रिस्‍पांन्‍स टाईम में कॉलर को आपात सहायता पहुंचाने में सक्षम हो गयी है।