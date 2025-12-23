UP-112 ने देश की पहली एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस को किया सर्कुलेट, उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय आपातकालीन फीडबैक को मिली नई ऊंचाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर सिस्टम (UP-112 / ITECCS) ने एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस (ELS) को सफलतापूर्वक परिचालन में ला दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस उन्नत आपातकालीन लोकेशन तकनीक को अपनी आपात प्रतिक्रिया प्रणाली में लागू किया है।

यह पहल सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन एवं दूरदर्शी दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित शासन और संस्थागत सुधारों के माध्यम से कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों को विश्वस्तरीय आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। UP-112 की नागरिक-केंद्रित, विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपात प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रौद्योगिकी-आधारित विकास निर्भया कांड के बाद भारत में केंद्रीकृत, राज्य-स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की परिकल्पना की गई, जिसने तेज़, समन्वित और तकनीक-सक्षम आपात सहायता की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी राष्ट्रीय दृष्टि के अंतर्गत UP-112 की स्थापना की गई, जिसने तब से राज्यभर में एकीकृत आपात सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस (ELS) Google द्वारा विकसित एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस (ELS), आपात कॉल या SMS के समय GPS, वाई-फाई, सेलुलर सिग्नल तथा डिवाइस सेंसर की सहायता से अत्यंत सटीक लोकेशन की गणना करती है। यह लोकेशन जानकारी केवल सत्यापित आपात घटनाओं के दौरान ही सुरक्षित रूप से आपात सेवाओं को प्रेषित की जाती है, साथ ही उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए सशक्त प्रावधान सुनिश्चित किए जाते हैं।