बिजनेस शुरू करने के लिए यूपी सरकार दे रही पैसा, 2.55 लाख युवाओं ने किया आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2.55 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 63,009 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है। सरकार ने योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख युवाओं को ऋण वितरित करने का लक्ष्य एमएसएमई विभाग को दिया है। योजना का लाभ देने में जौनपुर पहले, आजमगढ़ दूसरे व कौशांबी तीसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए बिना ब्याज व गारंटी के पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।