Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनेस शुरू करने के लिए यूपी सरकार दे रही पैसा, 2.55 लाख युवाओं ने किया आवेदन

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:17 PM (IST)

    लखनऊ से मिली खबर के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 2.55 लाख युवाओं ने आवेदन किया है जिसमें से 63009 युवाओं को ऋण दिया गया है। सरकार ने 1.5 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। जौनपुर आजमगढ़ और कौशांबी ऋण वितरण में शीर्ष पर हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    अपना उद्यम शुरू करने के लिए 2.55 लाख युवाओं ने किया आवेदन

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2.55 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 63,009 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है। सरकार ने योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख युवाओं को ऋण वितरित करने का लक्ष्य एमएसएमई विभाग को दिया है। योजना का लाभ देने में जौनपुर पहले, आजमगढ़ दूसरे व कौशांबी तीसरे स्थान पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए बिना ब्याज व गारंटी के पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।

    चालू वित्तीय वर्ष में आए आवेदनों में 2,08,097 आवेदनों को बैंक को अग्रसारित कर दिया गया है। इनमें से 64,673 आवेदनों को बैंक ने ऋण देने की स्वीकृति दे दी है। जौनपुर ने 2003 युवाओं को ऋण वितरित कर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं आजमगढ़ में ब्लाक स्तर पर शिविर लगाकर 1859 युवाओं को ऋण दिया जा चुका है। साथ ही कौंशांबी 1185 को लोन वितरित किया गया है।