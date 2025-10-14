उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया दीपावली का तोहफा, पौने दो करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उज्जवला योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 34634 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है। दीपावली के बाद होली के त्योहार पर भी लाभार्थियों को एक सिलेंडर रिफिल निश्शुल्क दी जाएगी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी।

केशव प्रसाद माैर्य ने रूस में किया बोधिचित्त प्रदर्शनी का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को रूस के काल्मिकिया गणराज्य स्थित ट्रोइत्स्कोये खुरुल मठ में भगवान बुद्ध की विरासत की भावना के प्रतीक के रूप में मुख्य मठाध्यक्ष को मंगोलियाई भाषा में मूल्यवान कंजूर भेंट किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय काल्मिकिया रिपब्लिकन संग्रहालय में बोधिचित्त प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर काल्मिक बौद्धों के केंद्रीय आध्यात्मिक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत और रूस के बीच स्थायी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देगा।

पर्यटन विभाग को मिला अवार्ड पर्यटन विभाग को ‘सेवन स्टार्स लग्जरी हास्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स-2025’ में आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल में पिछले दिन आयोजित समारोह में भारत के राजदूत पुनीत राय कुंदल ने पर्यटन विभाग की तरफ से यह अवार्ड ग्रहण किया।