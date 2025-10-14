Language
    उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिया दीपावली का तोहफा, पौने दो करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:54 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पौने दो करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का तोहफा दिया है। मुफ्त राशन वितरण से गरीब परिवारों को त्योहार में राहत मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उज्जवला योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 34634 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है। दीपावली के बाद होली के त्योहार पर भी लाभार्थियों को एक सिलेंडर रिफिल निश्शुल्क दी जाएगी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी।

    केशव प्रसाद माैर्य ने रूस में किया बोधिचित्त प्रदर्शनी का उद्घाटन

    उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को रूस के काल्मिकिया गणराज्य स्थित ट्रोइत्स्कोये खुरुल मठ में भगवान बुद्ध की विरासत की भावना के प्रतीक के रूप में मुख्य मठाध्यक्ष को मंगोलियाई भाषा में मूल्यवान कंजूर भेंट किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय काल्मिकिया रिपब्लिकन संग्रहालय में बोधिचित्त प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

    इस अवसर पर काल्मिक बौद्धों के केंद्रीय आध्यात्मिक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत और रूस के बीच स्थायी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देगा।

    पर्यटन विभाग को मिला अवार्ड

    पर्यटन विभाग को ‘सेवन स्टार्स लग्जरी हास्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स-2025’ में आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल में पिछले दिन आयोजित समारोह में भारत के राजदूत पुनीत राय कुंदल ने पर्यटन विभाग की तरफ से यह अवार्ड ग्रहण किया।

    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तर प्रदेश की उस विशिष्ट पहचान को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाता है, जिसके केंद्र में आस्था, भक्ति और दिव्यता की सदियों पुरानी परंपरा निहित है।