    यूपी में वेलनेस केंद्र खोलने के लिए निवेशकों को मिला आमंत्रण, पूंजी निवेश पर मिलेगी 30 प्रतिशत तक छूट

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वेलनेस सेंटर खोलने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है। पूंजी निवेश पर 30% तक की छूट मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। कई निवेशकों ने इस योजना में रुचि दिखाई है, जिससे जल्द ही कई वेलनेस सेंटर खुलने की उम्मीद है।

    यूपी में वेलनेस केंद्र खोलने के लिए निवेशकों को मिला आमंत्रण।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग ने राज्य में वेलनेस केंद्र खोलने के लिए निवेशकों को आमंत्रण दिया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति-2022 के तहत वेलनेस के क्षेत्र में निवेश करने पर निवेशकों को पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

    इस पहल का उद्देश्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों के माध्यम से अध्यात्म और पर्यटन को एक सूत्र में पिरोना है।

    उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक वेलनेस पद्धति से जोड़ना है। इस नीति के तहत वेलनेस केंद्र में आयुष पद्धतियों के माध्यम से विशेष उपचार के लिए कम से कम पांच थेरेपी कक्ष होने अनिवार्य हैं।

    वहीं, वेलनेस रिजार्ट के लिए कम से एक एकड़ भूमि और 20 कमरे अनिवार्य हैं। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर अपने आध्यात्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन स्थलों को वेलनेस गंतव्य के रूप में विकसित किया जाने की योजना है।

    राज्य में वेलनेस केंद्र स्थापित करने वाले उद्यमियों को पांच करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज में पांच प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का प्रविधान किया गया है। साथ ही स्टांप शुल्क, भूमि परिवर्तन एवं विकास शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।