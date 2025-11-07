यूपी में वेलनेस केंद्र खोलने के लिए निवेशकों को मिला आमंत्रण, पूंजी निवेश पर मिलेगी 30 प्रतिशत तक छूट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग ने राज्य में वेलनेस केंद्र खोलने के लिए निवेशकों को आमंत्रण दिया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति-2022 के तहत वेलनेस के क्षेत्र में निवेश करने पर निवेशकों को पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पहल का उद्देश्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों के माध्यम से अध्यात्म और पर्यटन को एक सूत्र में पिरोना है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक वेलनेस पद्धति से जोड़ना है। इस नीति के तहत वेलनेस केंद्र में आयुष पद्धतियों के माध्यम से विशेष उपचार के लिए कम से कम पांच थेरेपी कक्ष होने अनिवार्य हैं।

वहीं, वेलनेस रिजार्ट के लिए कम से एक एकड़ भूमि और 20 कमरे अनिवार्य हैं। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर अपने आध्यात्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन स्थलों को वेलनेस गंतव्य के रूप में विकसित किया जाने की योजना है।