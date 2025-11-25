यूपी में शादी समारोह में आई ढाई साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश

संवाद सूत्र, जागरण (लखनऊ)। इटौंजा थाना क्षेत्र लगे हुए एक गांव में बीती रात शादी समारोह चल रहा था। परिवार के साथ एक ढाई साल की मासूम आई थी। उसी समय परिवार वालों की नजर हटते ही बच्ची को एक युवक ने गोदी में उठाकर तीन मंजिल इमारत पर चढ़ गया और दुष्कर्म का प्रयास किया।

पारिवारिक जनों के मुताबिक सोमवार की शाम को थाना के अंतर्गत कुछ दूरी पर एक शादी समारोह था। जिसमें निमंत्रण में मम्मी-पापा के साथ ढाई वर्ष की मासूम भी आई थी। कार से जैसे ही बच्ची उतरी माता-पिता की नजर हटते ही एक युवक उसे गोदी में उठाकर तीन मंजिल की इमारत पर चढ़ गया।