    गाजियाबाद-बरेली सहित कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी रहेगी कम, पढ़िए यूपी के मौसम का ताजा अपडेट

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता कम हो जाएगी। गोरखपुर, बस्ती समेत 19 जिलों में बुधवार को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के कई जिलों को घने कोहरे से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। सर्द हवाएं चलने से पारे में गिरावट दर्ज की गई। इससे गलन बढ़ गई। अगले दो दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। गोरखपुर, बस्ती सहित 19 जिलों में बुधवार को घना कोहरा छाया रहेगा।

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में घना कोहरा पड़ेगा।

    प्रदेश के उत्तरी तराई के जिलों व उससे लगे पूर्वांचल के जिलों में कोहरे की परत पूरी तरह से नहीं उठने के कारण कानपुर, गोरखपुर व सुलतानपुर में दिन में शीत दिवस (कोल्ड डे) एवं बहराइच व बस्ती में अति शीत दिवस की स्थिति रही। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरब से पश्चिम क्षेत्रों में तापमान में मामूली वृद्धि रहेगी, लेकिन कोहरे से राहत नहीं मिलेगी।

    इन जिलों में दृश्यता काफी रहने के आसार हैं। लखनऊ में भी कहीं-कहीं घना कोहरा रहेगा। मध्य एवं पूर्वी यूपी के लगभग ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से दो दिन ठंड से राहत मिलेगी। गुरुवार से विक्षोभ का असर खत्म होगा और पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश में उत्तरी-पछुआ हवा चलेगी, जिससे गलन बढ़ेगी।

    मंगलवार को कोहरे के कारण गाजियाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ व शाहजहांपुर में 50 मीटर से कम दृश्यता रही। लखनऊ के अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। यह तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम 2.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा 10.4 डिग्री सेल्सियस पर ठहरा।