UP Weather: ठंड की दस्तक के साथ बदलने वाला है मौसम, यूपी में भी दिखेगा 'मोंथा' का असर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ और आसपास जिलों समेत पूर्वांचल के लगभग सभी इलाकों में रविवार रात से मौसम ने अचानक करवट बदली। सोमवार को सुबह से बादल छाए रहे। दिन में हल्की हवा के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। मंगलवार को सुबह से रिमझिम वर्षा और करीब 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवा से दिन के पारे में रिकार्ड गिरावट दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजधानी में पिछले दो दिन में अधिकतम तापमान छह डिग्री तक गिरा है। लखनऊ में दिन का पारा 25.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि रात भी ठंडी रही और 3.7 डिग्री सेल्सियस खिसकर कर 19.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों तक कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि, न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेल्सियस रहने के पूर्वानुमान हैं।



दो नवंबर से साफ हो जाएगा मौसम

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कुछ वृद्धि संभव है, लेकिन गुरुवार को दिन का पारा फिर से नीचे आएगा। मंगलवार को इटावा 20 डिग्री सेल्सियस और आगरा 21.4 डिग्री सेल्सियस के साथ इतिहास में सबसे ठंड दिन रहा। अक्टूबर माह में इसके पहले दिन का इतना कम तापमान कभी रिकार्ड नहीं किया गया।

लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के सभी जिलों में मौसम की मौजूदा स्थिति में एक नवंबर तक कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। हालांकि, दो नवंबर से बादल छंट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी इस बारिश से ठंड बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन नवंबर दूसरे सप्ताह से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।



पूर्वांचल में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार सुबह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। बुधवार से 31 अक्टूबर के बीच मोंथा का असर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी इलाकों प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही में दिखेगा और इन जिलों गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।