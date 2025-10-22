UP Weather Update: सुबह धुंध और शाम को... यूपी में अब कैसा रहेगा मौसम का हाल? लेटेस्ट अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। दीपावली के बाद अब यूपी का मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब सुबह धुंध रहेगी। दोपहर में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अभी अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दीपावली पर सोमवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली।

धुंध का असर दिखने लगा यूपी के कई शहरों में धुंध का असर दिखने लगा है। आगरा में मंगलवार सुबह धुंध की वजह से मेहताब बाग व यमुना किनारा रोड से ताजमहल धुंधला नजर आया। आगरा में दिखा मौसम में बदलाव आगरा में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला था। शाम को आसमान में आंशिक बादल छा गए थे और हल्की हवा चलती रही थी। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली। मंगलवार को सुबह शहर में हल्की धुंध व आंशिक बादल छाए रहे। आठ बजे के करीब धूप निकली और बादल छंटना शुरू हुए। इसके बाद दिनभर धूप खिली रही।

ऐसा रहा तापमान अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।