UP Weather Update: यूपी में शीतलहर की दस्तक! कई जिलों में धुंध व कोहरा छाने का अलर्ट
उत्तर प्रदेश में अब रातें ठंडी होने लगी हैं, और लोगों ने कंबल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे आंशिक शीत लहर की आशंका है। कानपुर, इटावा, बाराबंकी, बरेली और अमेठी में सबसे ठंडी रातें दर्ज की गईं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में दिन में सामान्य तापमान है, लेकिन रात में ठंड पड़ने लगी है। अब पतले कंबल और हल्की रजाई निकल चुकी है। हालांकि, अभी भी दिन में तेज धूप से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, पर रात और सुबह के समय बिना गर्म कपड़े के निकलने में दिक्कत महसूस होने लगी है। शनिवार को करीब दो डिग्री गिरावट के साथ दिन का तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का पारा 11 डिग्री रहा।
अगले सप्ताह से और गिरेगा रात का पारा
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले सप्ताह सोमवार से राजधानी समेत आसपास और पूर्वी यूपी में न्यूनतम तापमान तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इन क्षेत्रों में आंशिक शीतलहर की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम पारा एक-दो डिग्री ऊपर-नीचे रहेगा।
तीन-छह डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है तापमान
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, सोमवार से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। तेज धूप होगी, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध और कहीं-कहीं कोहरा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में अभी लगातार उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। कानपुर, इटावा, बाराबंकी, बरेली और अमेठी में रात सबसे ठंडी रही। इन जिलों में न्यूनतम पारा 7.6, 8, 8.2, 9.5 और 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
