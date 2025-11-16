UP Weather Update: यूपी में शीतलहर की दस्तक! कई जिलों में धुंध व कोहरा छाने का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में दिन में सामान्य तापमान है, लेकिन रात में ठंड पड़ने लगी है। अब पतले कंबल और हल्की रजाई निकल चुकी है। हालांकि, अभी भी दिन में तेज धूप से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, पर रात और सुबह के समय बिना गर्म कपड़े के निकलने में दिक्कत महसूस होने लगी है। शनिवार को करीब दो डिग्री गिरावट के साथ दिन का तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का पारा 11 डिग्री रहा।

अगले सप्ताह से और गिरेगा रात का पारा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले सप्ताह सोमवार से राजधानी समेत आसपास और पूर्वी यूपी में न्यूनतम तापमान तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इन क्षेत्रों में आंशिक शीतलहर की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम पारा एक-दो डिग्री ऊपर-नीचे रहेगा।