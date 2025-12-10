UP Weather News: पड़ने वाली है कंपकंपी छुड़ाने वाली कड़ाके की सर्दी! एक्टिव हो रहा एक और 'सिस्टम'

जागरण टीम, लखनऊ। दिन में सूरज की तपिश बर्फीली हवाएं धुंधली कर रही हैं। दिन का तापमान एक डिग्री सेल्सियस अंतर आने के बाद भी बर्फीली हवाओं के असर ने रात के तापमान को गिरा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में हर रोज कमी आएगी।

13 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है मौसम विभाग का अनुमान है कि अगला पश्चिमी विक्षोभ 13 व 14 दिसंबर को आने वाला है। इसके बाद पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। इससे मौसम में सर्दी बढ़ जाएगी। बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। इससे पहाड़ों की सर्दी नीचे तक आएगी और दिन में ठिठुरन वाली सर्दी हो सकती है। मौसम में अब कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। रात के तापमान में अब गिरावट आने वाली है। सुबह भी सर्द होगी।