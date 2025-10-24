UP Weather: पुरवा हवा और बादलों ने औसत से पांच डिग्री तक बढ़ाया न्यूनतम तापमान, अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कुछ वर्षों पहले दीपावली के बाद दिन में भी हल्की सर्दी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष 25 अक्टूबर तक लोग हाफ टी-शर्ट में घूम रहे हैं। इसका कारण है कि प्रदेश में इन दिनों सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है। बादल छाए हुए हैं। दिन में धूप निकल रही है। इससे रात में भी धरती ठंडी नहीं हो पा रही। इस कारण न्यूनतम तापमान बढ़े हुए हैं। सामान्यत: इस सीजन में पछुआ हवा चलती है, लेकिन पिछले चार-पांच दिनों से पुरवा हवा चल रही है। पुरवा नमी लेकर आती है। नमी में संवेदी ऊष्मा होती है। इस कारण भी तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है।

मौसम केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि औसत (30 वर्षों की तुलना में) अधिकतम तापमान में बहुत अंतर तो नहीं है, किंतु न्यूनतम तापमान (लखनऊ में) सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसत से एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक अधिक है। इस नाते रात में कहीं पंखा तो कहीं एसी तक चलाना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 48 घंटों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिरा है, इसके बाद भी इतनी गर्मी है।

48 घंटों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि आसमान साफ होने और सतही हवाओं के उत्तरी-पूर्वी होने के साथ ही प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी। अगले 48 घंटों में प्रदेश का न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस कम होगा, लेकिन अधिकतम तापमान में तीन दिनों तक विशेष परिवर्तन नहीं होगा।