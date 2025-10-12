UP Weather Update: यूपी में बढ़ रही ठंडक, अब बारिश होगी या नहीं... आज के मौसम का लेटेस्ट अपडेट
उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है, रातें ठंडी हो रही हैं। सुबह धुंध और ओस की बूंदें सर्दियों का संकेत दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से कम रहेगा। दिन में धूप निकलने से गर्मी है, लेकिन रात में ठंडक बढ़ रही है। सप्ताहांत में मौसम सुहावना होने से पार्क गुलजार हैं।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी में मौसम करवट लेने लगा है, सर्द हो रहीं रातें गुलाबी ठंड का अहसास कराने लगी हैं। मानसून की विदाई के बाद सुबह-सुबह हल्की धुंध, सर्द हवा, पत्तों पर ओस की बूंदें शीत ऋतु के आगमन का संदेश दे रही है। मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में भी दिन और रात का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई जा रही है।
आगामी दिनों में भी आसमान साफ रहने और तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान
यूपी के कुछ शहरों में शनिवार को अधिकतम पारा 30.3 और न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दिन के समय आसमान पूरी तरह साफ रहने और तेज खिली धूप निकलने के कारण लोगों को गर्म कपड़े निकालने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है।
रात में हल्की सिहरन होने लगी महसूस
रात में हल्की सिहरन महसूस होने लगती है। सुबह-शाम की ठंडक ने लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं, दिन में सुहावना मौसम लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को पार्क भी गुलजार नजर आ रहे हैं।
मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान
आंचलिक मौसम केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में भी दिन व रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा, आसमान साफ रहने की संभावना है।
