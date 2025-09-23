UP Weather News: िवदाई के बाद एक बार फिर मेहरबान होगा मानसून! तेज धूप और उमस के बीच 26 को बारिश

UP Weather News लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज धूप का असर दिख रहा है। आगरा में पिछले तीन दिनों से मौसम शुष्क है और तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 26 व 27 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वर्तमान में प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है इसलिए मौसम शुष्क रहेगा।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। UP Weather News: आगरा, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, लखनऊ सहित प्रदेश के काफी शहरों में तेज धूप का असर देखने को मिल रहा है। आगरा में पिछले तीन दिनों से मौसम शुष्क रह है। धूप निकल रही है और तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 26 व 27 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।

आगरा के मौसम का हाल आगरा शहर में रविवार से तेज धूप निकल रही है, जिससे शहरवासी दिनभर बेहाल नजर आ रहे हैं। सोमवार को सुबह से धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ सूरज के तेवर तल्ख होते चले गए। आसमान साफ होने की वजह से तेज धूप आंखों को चुभी। उमस अधिक होने से पसीना बहता रहा। शाम तक यही स्थिति बनी रही।

तापमान में वृद्धि देखने को मिली अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।