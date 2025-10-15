UP Weather News: रात में गुलाबी ठंडक और दिन में धूप, आज यूपी में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी में आगामी दिनों में तापमान में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। शुष्क पछुवा हवाओं के चलते अधिकतम व न्यूतम तापमान सामान्य से कम बने रहने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। बुधवार को यूपी के अधिकांश जिलों में धूप निकलेगी। सुबह व रात हल्की ठंडी और दिन सुहाना रहेगा।

कानपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज आदि शहरों में मंगलवार को सुबह से धूप निकली। न्यूनतम तापमान में रविवार की अपेक्षा करीब दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से सुबह ठंड का अहसास कम हुआ। दिनभर धूप जरूर निकली, लेकिन हवा चलते रहने से उसका असर कम रहा। दिनभर यही स्थिति बनी रही।

अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।