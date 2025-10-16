UP Weather News: आ गया हल्के गर्म कपड़े निकालने का समय! कैसा रहेगा मौसम का हाल, लेटेस्ट अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी के कई शहरों में तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बुधवार को मामूली वृद्धि देखने को मिली। दिन में मौसम सुहाना बना रहा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में सुबह और रात हल्की ठंड का अहसास होगा। दोपहर में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन हवा चलने के कारण मौसम सुहाना बना रहेगा।

हल्की ठंडी हवा चलने के कारण ठंड रही

आगरा शहर की बात करें तो शहर में हल्की ठंडी हवा चलने के कारण बुधवार सुबह हल्की ठंड रही। हालांकि दोपहर में धूप जरूर निकली, लेकिन तापमान अधिक नहीं होने से लोगों को खुशनुमा मौसम का अहसास हुआ। हालांकि सूरज ढलने के बाद शाम के समय जरूर हल्की ठंड का अहसास हुआ।