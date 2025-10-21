Language
    UP Weather News: अब सितम ढहाएंगी बर्फीली हवाएं? दीपावली बाद कैसा रहेगा यूपी का मौसम, लेटेस्ट अपडेट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:53 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 22 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आएगा। बादलों की आवाजाही बढ़ने से तापमान में गिरावट होगी और सुबह-शाम ठंड बढ़ेगी। दीपावली पर लखनऊ और आसपास के जिलों में धूप कम रही और धुंध छाई रही। कानपुर और उरई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। 22 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में गिरावट की संभावना है।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी में 22 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इससे पारे में गिरावट आएगी और सुबह-शाम की ठंड में वृद्धि होगी। दीपावली के दिन लखनऊ, बहराइच, सुलतानपुर और प्रयागराज और आस-पास के जिलों में धूप का असर कम दिखा। बादलों की लुकाछिपी दिखाई दी। वहीं धुंध भी नजर आई।

    एक दिन पहले ही कई अन्य जिलों में दिन का पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। कानपुर, उरई में दिन का अधिकतम पारा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इससे लोगों ने गर्मी महसूस की।

    कल से बदलेगा मौसम

    वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर तक तापमान सामान्य रहेगा और इसके बाद रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। इससे रात में हल्की ठंड बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।