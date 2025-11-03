UP Weather News: 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, धुंध और ठंड का अलर्ट!
UP Weather News: उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। सुबह-शाम धुंध छाने और रात में तापमान गिरने की संभावना है। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। तीन नवंबर को आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। चार नवंबर को बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी में चक्रवाती सिस्टम का असर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब पश्चिमी-उत्तर हवा चलने से मौसस में सर्दी का असर बढ़ सकता है। दिन में धूप निकलेगी और हवा में नमी आने के साथ सुबह-शाम प्रदूषण वाली धुंध भी अपना प्रकोप दिखाएगी।
यूपी के अधिकांश जिलों में रविवार को दिन में धूप निकलने के बावजूद दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। चक्रवाती बादलों के जाने के साथ ही अब पश्चिमी विक्षोभ से बनने वाले मौसम का इंतजार बढ़ गया है।
कानपुर का मौसम
बात करें कानपुर शहर की तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री रहा जो सामान्य से भी 1.3 डिग्री कम है। जबकि रात का तापमान 19.6 डिग्री रहा जो सामान्य तापमान से 2.9 डिग्री अधिक है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि रविवार को मौसम में आर्द्रता का अधिकतम स्तर 91 प्रतिशत रहा है। इससे ऊंचाई पर बादल तो रहे लेकिन बूंदाबांदी की स्थितियां भी नहीं बनीं। रविवार को हवा की औसत गति 3.7 किमी प्रति घंटा रही जबकि अधिकतम गति नौ किमी रही है।
मौसम विभाग ने जताया है ये अनुमान
मौसम में हो रहे बदलाव से अब सुबह और शाम को प्रदूषण से होने वाली धुंध का असर दिखेगा। जो सुबह 11 बजे तक बना रह सकता है। हवा की औसत गति बढ़ने से रात में तापमान कम हो सकता है।
मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि दो व तीन नवंबर को आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। चार नवंबर को बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।