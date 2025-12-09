UP Weather Update: बर्फीली हवाओं से कंपकंपा जाएंगे यूपी के 15 जिलों के लोग! मौसम विभाग का ताजा अपडेट

जागरण टीम, लखनऊ। यूपी में कोहरा और धुंध अपना असर बढ़ा रहे हैं। उत्तर-पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण दिन में सूरज की गुनगनी धूप बेअसर साबित हो रही है। बर्फीली हवा का असर अब रात के तापमान को गिराएगा।

