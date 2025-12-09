UP Weather Update: बर्फीली हवाओं से कंपकंपा जाएंगे यूपी के 15 जिलों के लोग! मौसम विभाग का ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को कंपकंपी महसूस होगी। ...और पढ़ें
जागरण टीम, लखनऊ। यूपी में कोहरा और धुंध अपना असर बढ़ा रहे हैं। उत्तर-पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण दिन में सूरज की गुनगनी धूप बेअसर साबित हो रही है। बर्फीली हवा का असर अब रात के तापमान को गिराएगा।
बात यूपी के मौसम की करें तो आज 9 दिसंबर को लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, गोरखपुर, लखीमपुर, बस्ती, देवरिया, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, शामली, बागपत सहित अन्य जिलों में कोहरा और धुंध छाने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में हर रोज कमी आएगी। बादलों के हटने के साथ ही सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रयागराज समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में शीतलहर व कड़ाके की ठंड की संभावना व्यक्त की गई है।
कानपुर के मौसम का हाल
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मंगलवार से कोहरा और बढ़ने की उम्मीद है। रात के तापमान में भी कमी आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है लेकिन इसका असर अभी मैदान तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। 12 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इससे अगले सप्ताह के मौसम का निर्धारण होगा। बादलों की पट्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर खिसक गई तो सर्दी का असर बढ़ जाएगा। मौसम में अब कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। सोमवार को हवा की औसत गति 7.2 किमी प्रति घंटा रही है।
