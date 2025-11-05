Language
    UP Weather Update: यूपी में बदला मौसम, मुरादाबाद में सीजन का पहला कोहरा; अब गिरेगा तापमान

    By Vikash Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है, दिन में धूप और रात में ठंड बढ़ रही है। लखनऊ में रात का पारा गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार, ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। राजधानी में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

    मुरादाबाद जिले में पड़ा सीजन का पहला कोहरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सूबे के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। दिन की शुरुआत तेज धूप से होती है, लेकिन दोपहर बाद धुंध छाने से कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। पिछले सप्ताह दो-तीन तीन बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी का असर अब दिखने लगा है। मुरादाबाद में आज सुबह सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। इस दौरान सुबह की सैर करने वाले ठंड के कपड़ों में कैद दिखे। सड़कों पर वाहन चालक लाइटें चलाकर धीमी गति से निकले।

    लखनऊ में मंगलवार को धूप की वजह से दिन का पारा तो 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, लेकिन रात काफी ठंड रही है। न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 16.6 डिग्री पहुंच गया।


    अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना

     

    ज्यादातर जिलों में दिन में गुनगुनी धूप होने और रात में हल्का पारा गिरने से अब सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार से प्रदेश के अधिकतर इलाकों आसमान साफ रहेगी और धूप होगी, लेकिन पछुवा हवा चलने से रात के पारे में चार डिग्री और दिन के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।

     

    आज से ज्यादातर जिलों में साफ रहेगा मौसम


    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को पश्चिमी यूपी एवं बुंदेलखंड के इलाकों में कहीं-कहीं बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हुई, लेकिन बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में सुबह के समय धुंध और कोहरे का असर दिखेगा। अगले कुछ दिनों तक रात के पारे में गिरावट जारी रहेगी। हालांकि, दिन के तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। राजधानी में बुधवार को दिन का तापमान 30 डिग्री और रात का 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह धूप होगी, लेकिन दिन में हल्की धुंध हो सकती है। हालांकि, बादल नहीं छाएगा और मौसम साफ रहेगा।