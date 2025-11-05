UP Weather Update: यूपी में बदला मौसम, मुरादाबाद में सीजन का पहला कोहरा; अब गिरेगा तापमान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सूबे के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। दिन की शुरुआत तेज धूप से होती है, लेकिन दोपहर बाद धुंध छाने से कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। पिछले सप्ताह दो-तीन तीन बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी का असर अब दिखने लगा है। मुरादाबाद में आज सुबह सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। इस दौरान सुबह की सैर करने वाले ठंड के कपड़ों में कैद दिखे। सड़कों पर वाहन चालक लाइटें चलाकर धीमी गति से निकले।

लखनऊ में मंगलवार को धूप की वजह से दिन का पारा तो 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, लेकिन रात काफी ठंड रही है। न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 16.6 डिग्री पहुंच गया।

अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना ज्यादातर जिलों में दिन में गुनगुनी धूप होने और रात में हल्का पारा गिरने से अब सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार से प्रदेश के अधिकतर इलाकों आसमान साफ रहेगी और धूप होगी, लेकिन पछुवा हवा चलने से रात के पारे में चार डिग्री और दिन के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।