Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Weather Update: कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइये तैयार! बदल रहा यूपी का मौसम

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है, तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। उत्तर-पश्चिमी हवा के असर से तीन दिन में रात का पारा गिर सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ/कानपुर। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में रात के तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस पारा गिरने के जताए आसार जागरण संवाददाता, कानपुर : आगामी दिनों में उत्तर-पश्चिमी हवा चलने से गंगा के मैदानी हिस्सों में सर्दी के रूप में असर दिखना शुरू हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में रात के तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़कने के आसार जताए हैं। इससे दिन में औसत तापमान बना रहेगा लेकिन सुबह और शाम के समय सर्दी का अहसास होना शुरू हो जाएगा।

     

    कानपुर का मौसम

     

    इधर, बुधवार को दिन में धूप खिलने से शहरवासियों को हल्की तपिश ने परेशान किया। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी का अधिकतम प्रतिशत 91 और न्यूनतम प्रतिशत 42 रहा। उत्तर-पूर्व दिशा से 4.7 किमी प्रति घंटा की औसत गति से हवा चलती रही।

     

    वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि आगामी तीन दिनों में आसमान साफ रहने से तेज धूप निकलने के आसार हैं। इसी बीच नौ किमी प्रति घंटा की गति से उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलेगी जिससे गंगा के मैदानी क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ेगा। रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है।