UP Weather Update: दिवाली पर यूपी के मौसम का पलटवार... रात में होगी ठंडक, देखें लेटेस्ट अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी में दीपावली पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जबकि अधिकतम तापमान में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं आएगा। मौसम में यह परिवर्तन पछुआ हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से होगा।

ऐसा रहा तापमान यूपी के अधिकांश शहरों में शनिवार को सुबह से धूप निकली। दिनभर आसमान साफ रहा और धूप निकली। शाम ढलने के बाद और रात में हल्की ठंड का अहसास हुआ। अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।