जागरण टीम, लखनऊ। UP Weather Update: दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रवेश के साथ ही प्रदेश में सर्द हवा और कोहरे का असर गहराता जा रहा है। शुक्रवार को भी 65 जिले घने कोहरे में गुम से तमाम जिले गलन से ठिठुरते रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक। मौसम के इस रुख को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय बदला जा चुका है।

बरेली मंडल के आठवीं तक के सभी स्कूल 20 दिसंबर तक बंद किए जा चुके हैं। कोहरे की मार से लड़खड़ाया सड़क, रेल और हवाई यातायात पटरी पर नहीं आ पा रहा है। शुक्रवार को भी कोहरे में सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं तो कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी पूरब से पश्चिम तक के 40 से अधिक जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है।

तराई और पूर्वी यूपी समेत लगभग 40 जिलों के लिए अत्यधिक शीतदिवस की चेतावनी भी जारी की गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, रविवार से यूपी में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोमवार से दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। तीन दिन बाद से कोहरे के घनत्व में थोड़ी कमी आएगी।

शुक्रवार को वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली और उत्तराखंड से सटे जिलों में घने कोहरे की मौजूदगी के साथ सर्द पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी। लखनऊ समेत 45 जिलों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे की वजह से आगरा, बरेली, कुशीनगर और गोरखपुर में सुबह के वक्त दृश्यता शून्य तक पहुंच गई।

बहराइच में 20 मीटर, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद में 30 मीटर तक दृश्यता दर्ज हुई। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइन, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरेया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में अगले दो दिन घना कोहरा होगा।