UP Weather Update: यूपी में आज से पलट जाएगा मौसम, कंपकंपाने वाली ठंड के लिए हो जाइये तैयार

जागरण टीम, लखनऊ। यूपी में अब कड़ाके की ठंड वाले दिन आ रहे हैं। कानपुर प्रदेश के सबसे सर्द शहरों वाली सूची से बाहर निकल गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को हवा तेज चलने और सर्दी बढ़ने की संभावना अधिक हो गई है। कड़ाके की सर्दी का मौसम अब सोमवार रात या मंगलवार से शुरू हो सकता है। हवा की धीमी गति की वजह से रविवार शाम तक कानपुर और आस-पास के क्षेत्रों में ऊंचे बादलों की मौजूदगी बनी रही है। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के नीचे आने से बने मौसम की वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

कोहरा और धुंध के साथ दिन की शुरुआत बात आज के मौसम की करें तो 8 दिसंबर से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि ठंड बढ़ जाएगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद सहित कई शहरों में सुबह धुंध या कोहरा पड़ सकता है। वहीं पूर्वांचल के जिलों में सुबह कोहरे के साथ होगी और तापमान में अंतर देखने को मिलेगा।



कानुपर का मौसम मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि तापमान का उतार-चढ़ाव पश्चिमी विक्षोभ के साथ होता रहता है। अगले 48 घंटे में तापमान में गिरावट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसकी वजह बादलों का मैदानी इलाकों से छंटना ही है। बादलों के जाने के बाद पहाड़ों की हवा तेजी से नीचे आएगी और अपने साथ ऊंची पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी के कारण उत्पन्न ही सर्दी भी लाएगी। जहां तक कड़ाके की सर्दी शुरू होने का प्रश्न है वहां अभी एक से दो दिन की देरी हो सकती है। अब हवा की गति बढ़ेगी और उसके साथ ही कड़ाके की सर्दी का भी दौर शुरू होगा। अगला सप्ताह सर्दी और शीत लहर वाला हो सकता है।