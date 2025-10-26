UP Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से बढ़ सकते बादल, सुबह के समय छा सकती धुंध

जागरण संवाददाता, वाराणसी/लखनऊ। दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्नदाब क्षेत्र पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे सोमवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। सुबह के समय धुंध का प्रभाव भी देखा जा सकता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के अनुसार यह निम्नदाब क्षेत्र प्रबल होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह आंशिक रूप से प्रदेश को प्रभावित कर सकता है और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। यदि चक्रवाती तूफान की प्रबलता बनी रही तो इससे 29-30 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भाग में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं।