    UP Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से बढ़ सकते बादल, सुबह के समय छा सकती धुंध

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मौसम बदलने की संभावना है। कल से बादल छाने और सुबह के समय धुंध की आशंका है, जिससे तापमान गिर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    तेजी से बदल रहा है मौसम। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी/लखनऊ। दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्नदाब क्षेत्र पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे सोमवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। सुबह के समय धुंध का प्रभाव भी देखा जा सकता है।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के अनुसार यह निम्नदाब क्षेत्र प्रबल होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह आंशिक रूप से प्रदेश को प्रभावित कर सकता है और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। यदि चक्रवाती तूफान की प्रबलता बनी रही तो इससे 29-30 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भाग में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं।

    फिलहाल बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही नमी भरी हवाओं की वजह से वातावरण में उसम भरी गर्मी बढ़ा गई है और अधिकतम तापमान सामान्य ये लगभग एक डिग्री सेल्सियस ऊपर अैर न्यनतम तापमान लगभग चार से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है।