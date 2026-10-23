UP Weather Today: लखनऊ सहित कई जिलों में गिरा पारा, सुबह के समय धुंध और नमी का असर जारी

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। मौसम केंद्र लखनऊ के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह-शाम ठंडी हवाओं के साथ नमी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है।

राजधानी लखनऊ में वर्तमान तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि हवा में आर्द्रता 94 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हवा शांत होने के कारण सुबह के समय हल्की धुंध महसूस की जा रही है।

प्रदेश के प्रमुख शहरों के हालिया आंकड़े:

प्रयागराज व गोरखपुर में तापमान 19.8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच है और नमी 91-92 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है। वहीं बरेली में तापमान 18.6 डिग्री और नमी 84 प्रतिशत है। बहराइच 18.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा दर्ज किया गया है।