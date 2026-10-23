शिवा शर्मा हत्याकांड: किसके भरोसे बेफिक्र है श्रद्धा, गिरफ्तारी के बाद भी तेवर बरकरार

अवनीश मिश्र, लखनऊ। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे के तेवर गिरफ्तारी के बाद भी ढीले नहीं हुए हैं। गुरुवार सुबह पुलिस की कार से उतरने के बाद रैंप वाक के शो स्टापर की तरह हाथ हिलाते हुए हजरतगंज कोतवाली में दाखिल हुई। सिविल अस्पताल में मेडिकल के दौरान भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा।

इसके पहले नागपुर में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठने से साफ मना कर दिया था। श्रद्धा के इस रुख को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके इस अड़ियल रवैये की वजह क्या है?

क्या उसे अफसरशाही और राजनीतिक संरक्षण का भरोसा है या पर्दे के पीछे से कोई उसकी मदद कर रहा है? फिलहाल पुलिस उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस टीम गुरुवार सुबह श्रद्धा दुबे, सहआरोपी उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक दानिश उर्फ तनवीर को लेकर हजरतगंज कोतवाली पहुंची। वहां पुलिस के घेरे में उन्हें कमरे में जाया गया। इस दौरान श्रद्धा दुबे पूरे तेवर में दिखे। रैंप वाक के शो स्टापर की तरह हाथ हिलाती रही। लगा जैसे रैंप वाक कर रही हो।पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान भी उसने कड़े तेवर दिखाए। मेडिकल के दौरान सिविल अस्पताल में भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखा।

कार में पीछे नहीं बैठूंगी...

नागपुर में 20 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने श्रद्धा, रश्मि और तनवीर को गिरफ्तार किया था। उस दिन भी श्रद्धा ने कड़े तेवर दिखाए थे। उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें पुलिसकर्मी उसे फार्च्यूनर की पीछे की सीट पर बैठने को कह रहे थे, वह मना कर रही थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे बीच की सीट पर बैठाया था।