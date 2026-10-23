शिवा शर्मा हत्याकांड: सर्विलांस से बचने के लिए श्रद्धा ने देखा यूट्यूब Video, सिम निकालकर 11 दिन तक दिया पुलिस को चकमा

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ। कैफे संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड में फरारी के दौरान श्रद्धा दुबे ने पुलिस की सर्विलांस से बचने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया था। मुंबई में बैठे उसके एक साथी ने उसे यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजकर सर्विलांस से बचने का तरीका बताया था।

इसके बाद श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक दानिश उर्फ तनवीर ने अपने मोबाइल फोन से सिमकार्ड निकाल दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा ने टैक्सी चालक का हाटस्पाट लेकर भेजे गए लिंक से वीडियो देखा और उसके बताए तरीके को फरारी के दौरान अपनाया। इसी तरह वह 11 दिन तक पुलिस से बचती रही।



पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवा की हत्या के बाद श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और चालक दानिश के साथ दुबग्गा निवासी आमिर की ओर से उपलब्ध कराई गई टैक्सी से फरार हुई थी। रास्ते में उसने सबसे पहले एक वकील से संपर्क किया। वकील ने उसे फरार रहने की सलाह देते हुए अग्रिम जमानत कराने का भरोसा दिया था। बताया था कि इसके लिए केवल शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आना होगा।

आमिर के कहने पर नेपाल चली गई थी श्रद्धा इसके बाद श्रद्धा, आमिर के कहने पर नेपाल चली गई। जांच में सामने आया कि आमिर ने श्रद्धा को नेपाल का एक सिमकार्ड भेजा था और उसे नेपाल पहुंचकर चालू करने के लिए कहा था। नेपाल पहुंचने के बाद श्रद्धा ने मुंबई में बैठे अपने एक साथी से संपर्क किया। साथी ने उसे बताया कि पुलिस सर्विलांस के जरिये उसकी लोकेशन तक पहुंच सकती है।