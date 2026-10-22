गिरफ्तारी के बाद भी नहीं ढीले पड़े श्रद्धा दुबे के तेवर, हजरतगंज कोतवाली में दिखा रैंप वॉक जैसा अंदाज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे के तेवर गिरफ्तारी के बाद भी ढीले नहीं हुए। गुरुवार सुबह पुलिस की कार से उतरने के बाद रैंप वाक के शो स्टापर की तरह हाथ हिलाते हुए हजरतगंज कोतवाली में दाखिल हुई। सिविल अस्पताल में मेडिकल के दौरान भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा।

इसके पहले नागपुर में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठने से साफ मना कर दिया था। श्रद्धा के इस रुख को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके इस अड़ियल रवैये की वजह क्या है? क्या उसे अफसरशाही और राजनीतिक संरक्षण का भरोसा है या पर्दे के पीछे से कोई उसकी मदद कर रहा है? फिलहाल पुलिस उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मीडियाकर्मियों को देखकर हाथ जोड़े पुलिस टीम गुरुवार सुबह श्रद्धा दुबे, सहआरोपी उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक दानिश उर्फ तनवीर को लेकर हजरतगंज कोतवाली पहुंची। वहां पुलिस के घेरे में उन्हें कमरे में जाया गया। कार से उतरने के बाद हाथ हिलाते हुए तेज कदमों से कमरे के अंदर गई। हालांकि, पुलिस उसे जब मेडिकल के लिए ले जाने लगी तो उसने मीडियाकर्मियों को देखकर हाथ जोड़े।

सिविल अस्पताल में करीब 35 मिनट तक उसका मेडिकल हुआ। इस दौरान भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखा।मेडिकल के बाद एक महिला सिपाही ने उसके चेहरे पर दुपट्टा बांधा तो उसने उसे सही किया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची। वहां भी उसके चेहरे के हावभाव को देखकर नहीं लगा कि उसे कोई पछतावा है।