किसान पंचायत की अनुमति ना मिलने पर भड़के राकेश टिकैत, गन्ना संस्थान पर दिया धरना; जिला मुख्यालयों के घेराव की चेतावनी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किसानों को गन्ना खरीद के बकाए का भुगतान करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की पंचायत के आयोजन की अनुमति नहीं मिली है।

इसके विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत सहित किसानों ने गन्ना संस्थान के गेट के सामने धरना दे दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि शुक्रवार को किसान पंचायत नहीं होने दी जाएगी तो सभी जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा।