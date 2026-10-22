शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे के फ्लैट की हाउस टैक्स फाइल गायब, शादाब खान के नाम पर दर्ज है प्रॉपर्टी

गरण संवाददाता, लखनऊ। प्राग नारायन रोड के जिस अवध ग्रीन अपार्टमेंट में श्रद्धा दुबे रहती थी। अब नगर निगम में उसकी हाउस टैक्स से जुड़ी पत्रावली नहीं मिल रही है। नगर निगम में यह फ्लैट शादाब खान के नाम पर दर्ज है। कारोबारी शिवा शर्मा की इस फ्लैट से गिरकर मौत हुई थी, जो श्रद्धा का लिव इन पाटर्नर था।

यह जमीन पहले आवासीय में दर्ज थी लेकिन अपार्टमेंट बनने के बाद नगर निगम ने फर से भवन कर का निर्धारण किया था। पहले अपार्टमेंट स्वामी के नाम भवन कर जारी होता था लेकिन एक सितंबर 2015 को शादाब खान के नाम पर फ्लैट नगर निगम में दर्ज हो गया था। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने वार्षिक मू्ल्य 12,960 रुपये तय गया था। इस हिसाब से 1944 रुपये सालाना भवन कर बन रहा था। फ्लैट पर 20574 रुपये बकाया है और 14327 रुपये ब्याज है। इस हिसाब से 36,848 रुपये की बकायेदारी है।