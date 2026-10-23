कोडीन कफ सीरप मामला: मुख्य आरोपी शुभम और गौरव को दुबई से लाने की प्रक्रिया तेज, STF ने विदेश मंत्रालय को भेजी फाइल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल और उसके मौसेरे भाई गौरव जायसवाल को दुबई से भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एसटीएफ ने 11 अक्टूबर को शुभम, गौरव समेत चार आरोपितों के विरुद्ध करीब 38 हजार पन्नों की चौथी चार्जशीट दाखिल की थी।

चार्जशीट में लेनदेन, बिलिंग, फर्मों और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य शामिल किए गए हैं। इसके बाद दोनों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।एसटीएफ ने शुभम और गौरव के विरुद्ध जांच में सामने आए तथ्यों, चार्जशीट और अन्य कानूनी दस्तावेजों को संकलित कर प्रत्यर्पण की फाइल तैयार की है। यह फाइल गृह विभाग के माध्यम से विदेश मंत्रालय को भेजी गई है।

इसके बाद दोनों आरोपितों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से निर्धारित कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दोनों के दुबई में होने के कारण एसटीएफ संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। सप्लाई नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज जुटाए एसटीएफ की जांच में शुभम को नेटवर्क का मुख्य आरोपित बताया गया है, जबकि गौरव की भूमिका वित्तीय लेनदेन के प्रबंधन से जुड़ी सामने आई है। चार्जशीट में दोनों के अलावा विकास सिंह नर्वे और अमित जायसवाल को भी आरोपित बनाया गया है। जांच में विभिन्न फर्मों के माध्यम से सीरप की खरीद-बिक्री, बिलिंग, बैंक लेनदेन और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए हैं।