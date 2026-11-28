जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather: प्रदेशभर इन दिनों मौसम का मिजाज दोहरा बना हुआ है। सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। तापमान में उतार-चढ़ाव के चलते लोगों को दिन और रात में अलग-अलग मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के अंत मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा।

शुक्रवार और शनिवार सुबह के समय कोहरे का असर बढ़ सकता है। इसके बाद दो दिसंबर तक कोहरे का असर कम रहेगा। आने वाले दिनों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने के साथ दिन में धूप का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

28 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों घने कोहरे की संभावना प्रादेशिक मौसम केंद्र के अनुसार, शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में अधिकतम नमी 93 प्रतिशत और न्यूनतम 38 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। शुक्रवार को कानपुर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री और अधिकतम 25.8 डिग्री रहा।