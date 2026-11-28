जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम पर शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। सुबह और रात्रि में हल्की ठंड का असर रहेगा।

तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर हवा की गति में वृद्धि के आसार हैं। शुक्रवार को पटना सहित 19 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस एवं 32.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। आठ सौ मीटर गया जिले में दृश्यता दर्ज की गई।

शुक्रवार को पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहा। दिन में धूप के प्रभाव से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनसुार सप्ताह बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से धुंध में वृद्धि होने के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है।