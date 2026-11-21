जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Today: नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के मौसम में बड़े बदलाव के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 21 और 22 नवंबर को बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि 22 और 23 नवंबर को पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की चेतावनी है। सुबह के समय कोहरे से दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है।

मौसम विभाग के अनुसार, इसके बाद प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं, शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी यूपी के शामली में सुबह छाया कोहरा। पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में छा सकती है घने कोहरे की चादर आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने अकवान नामक तूफान का प्रभाव से शनिवार पूर्वी उत्तर प्रदेश दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ जगह गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रविवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। हालांकि, शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

22 और 23 नवंबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। इससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। 20 से अधिक जिलों में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा पारा शुक्रवार को 20 से अधिक जिलों में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पारा पहुंच गया। मुजफ्फरनगर का तापमान सबसे कम रहा। वहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हरदोई का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, कानपुर शहर का 11.0, अयोध्या का 12.0, बहराइच का 13.8 बाराबंकी का 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा।