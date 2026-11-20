जागरण संवाददाता, मीरजापुर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान पूर्वांचल के मौसम में बड़ा बदलाव लाने वाला है। समुद्र में उठे इस चक्रवाती सिस्टम का प्रभाव 21 और 22 नवंबर को पूर्वांचल के कुछ इलाकों तक पहुंचने की संभावना है।

इसके चलते जनपद सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। वर्षा के बाद तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड और गलन भी बढ़ेगा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा व भू-भौतिकी विभाग बीएचयू वाराणसी के तकनीकी अधिकारी (मौसम वैज्ञानिक) शिवमंगल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद चल रही ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बीते 72 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों का तापमान तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया है।